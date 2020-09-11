Біля селища Шуми, де мало відбутись інспектування територій, 10 вересня проросійські бойовики влаштували прицільний вогонь та запустили 2 безпілотники. Порушення зафіксував штаб ООС та представники місії ОБСЄ.

Над Шумами літали безпілотники окупантів

Коли українські військовослужбовці та представники ОБСЄ отримали інформацію, що інспектування біля Шумів не буде, бойовики відкрили прицільний вогонь. Крім цього, окупанти запустили 2 безпілотники, розповів у коментарі 24 каналу пресофіцер 503-го окремого батальйону морської піхоти ЗСУ Олексій Годзенко.

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Безпілотники літали над головами українських військовослужбовців. Один з представників ОБСЄ встиг сфотографувати апарат.

Зверніть увагу! На Донбасі з 27 липня діє перемир'я. Тому відкривати вогонь та використовувати безпілотники заборонено.

Яка позиція українських військових

Годзенко наголосив, що спільне інспектування території біля Шумів є політичним рішенням. Тому військовослужбовці не можуть коментувати такі перевірки. Однак військові рішуче готові захищати позиції.

Ми щосекунди готові відбивати ворожі атаки та виконувати наказ щодо знищення противника,

– додав Годзенко.

За словами пресофіцера, це вже 21 оголошений режим тиші на Донбасі. Усі попередні перемир'я завжди зривали бойовики.

Інспектування біля Шумів: основне

Раніше ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін звинуватив Україну в нібито порушенні режиму припинення вогню в районі Шумів. Тому пообіцяв обстріляти українські позиції.

9 вересня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися, аби за участю ОБСЄ спільно проінспектувати ділянку біля селища Шуми.

10 вересня українська сторона скасувала цю інспекцію, оскільки Росія та бойовики висунули до нові вимоги, які грубо порушують попередні домовленості.

Бойовики того ж дня влаштували обстріл у районі Шумів.

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