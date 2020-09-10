Це не зрив мінських угод, – Кравчук про скасування спільної інспекції біля Шумів
Голова української делегації в мінській ТКГ щодо Донбасу Леонід Кравчук заявив, що перенесення інспектування українських позицій біля Шумів не є зривом мінських домовленостей.
Кравчук прокоментував зрив інспектування біля Шумів
Зробив він це у ефірі одного з українських каналів. Також Кравчук пояснив причини такого зриву. Про це повідомляє 24 канал.
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Голова української делегації в ТКГ, зокрема, повідомив, що українська сторона попросила ОБСЄ найближчим часом провести засідання спеціальної групи з безпеки для обговорення питання зриву інспекції. Відповідний лист Кравчук надіслав координаторці ОБСЄ Хайді Грау.
За його словами, інспекцію позицій біля Шумів перенесли через поведінку проросійських бойовиків. А ті почали вимагати проведення інспекцій біля інших населених пунктів, а також хотіли здійснювати відеофіксацію.
Основне про скасування інспекції біля Шумів
- 9 вересня учасники мінської Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу домовилися про спільну інспекцію в районі селища Шуми за участю представника-координатора від ОБСЄ.
- Необхідність такої інспекції викликано тим, що раніше ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін звинуватив Україну в нібито порушенні режиму припинення вогню в районі Шумів. Тому пообіцяв обстріляти українські позиції.
- 10 вересня українська сторона скасувала цю інспекцію, оскільки Росія та представники окупованого Донбасу висунули до неї нові вимоги, які грубо порушують попередні домовленості. Також ці вимоги не обговорбвали під час останньої зустрічі ТКГ 9 вересня.
- Нові вимоги окупантів – відвідування нових точок, здійснення фото- і відеофіксації, підписання спільного протоколу.
- Крім того, через скасування інспекціх біля Шумів Україна ініціювала нове термінове засідання ТКГ. Звернення із такою вимогою до представників ОБСЄ направив Кравчук.
- Після того, як стало відомим, що інспекції не буде, бойовики здійснили прицільний обстріл по українських позиціях біля Шумів. Спрямованою їхня провокація була на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК і ОБСЄ. Також окупанти підняли в небо та направили на українські позиції два безпілотники.