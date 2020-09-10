Голова української делегації в мінській ТКГ щодо Донбасу Леонід Кравчук заявив, що перенесення інспектування українських позицій біля Шумів не є зривом мінських домовленостей.

Кравчук прокоментував зрив інспектування біля Шумів

Зробив він це у ефірі одного з українських каналів. Також Кравчук пояснив причини такого зриву. Про це повідомляє 24 канал.

До речі Через ситуацію біля Шумів активісти прийшли до Зеленського: що вимагали – фото, відео

Голова української делегації в ТКГ, зокрема, повідомив, що українська сторона попросила ОБСЄ найближчим часом провести засідання спеціальної групи з безпеки для обговорення питання зриву інспекції. Відповідний лист Кравчук надіслав координаторці ОБСЄ Хайді Грау.

За його словами, інспекцію позицій біля Шумів перенесли через поведінку проросійських бойовиків. А ті почали вимагати проведення інспекцій біля інших населених пунктів, а також хотіли здійснювати відеофіксацію.

Основне про скасування інспекції біля Шумів