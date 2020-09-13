За добу 12 вересня на Донбасі не зафіксували ворожих обстрілів. Українські військові зазначають, що по всій лінії фронту зберігається тиша.

Ситуація під контролем українських військових

Підрозділи ЗСУ дотримуються домовленостей режиму всеосяжного припинення вогню. Про це мовиться у повідомлення штабу ООС у фейсбуці.

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Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається стабільною та повністю контролюється українськими захисниками,

– зазначили у штабі.

Військові ЗСУ допомагають ДСНС з ліквідацією пожеж

Тим часом, українські захисники разом з підрозділами ДСНС займаються ліквідацією пожеж на Луганщині. Зокрема, їм вдалось подолати осередки займання поблизу Кримського та Катеринівки.

Також захисники України посилено готуються до участі в стратегічних командно-штабних навчаннях "Об'єднані зусилля – 2020".

Важливо! Режим всеосяжного припинення вогню триває на Донбасі з 27 липня. Тиша була кілька разів порушена прицільними ворожими обстрілами. 11 вересня на зустрічі радників лідерів країн "нормандської четвірки" було вирішено продовжити дію режиму.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу