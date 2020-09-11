У Берліні 11 вересня вже понад 7 годин триває зустріч радників "нормандської четвірки". Основними питаннями перемовин стали порушення режиму тиші на Донбасі та підготовка до скликання нормандського саміту.

Від України в зустрічі беруть участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Від Росії до Берліну прибув голова адміністрації Володимира Путіна Дмитро Козак, інформує 24 канал.

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Що обговорюють під час зустрічі

Порушення режиму тиші на Донбасі, який окупанти зірвали на 42 день перемир'я.

Проведення наступного саміту лідерів "нормандської четвірки" у Берліні. Україна наполягала, аби провести його якнайшвидше. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон підтримували таку ідею.

Українська делегація порушила питання щодо нових точок розведення військ, розмінування територій, створення нових пунктів пропуску.

Представники України наголошували на необхідності поновлення процесу обміну заручників,

Про що вже домовились радники

Переговори політичних радників нормандської четвірки у Берліні тривають вже понад сім годин. За даними джерел "РБК-Україна" жодних змін у перемир'ї на Донбасі не буде. А режим тиші буде продовжено.

Джерело видання також спростувало заяви прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, про те, що порядок денний зустрічі був нав'язаний російською стороною. За його словами, порядок денний був узгоджений Францією, Німеччиною та Україною.

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