Росія втратила ініціативу по Донбасу й намагається її повернути, – експертка
Росія дипломатичним шляхом у Мінську й силовим на Донбасі намагається повернути собі ініціативу у війні. Її росіяни втратили в період червня – липня 2020 року.
Росія в останні місяці активно використовує метод "батога й пряника", заявила аналітикиня Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна в коментарі "РБК-Україна".
До слова Україна має бачення, як змінити мінські угоди, – учасник ТКГ
За її словами, росіяни намагаються повернути собі ініціативу в переговорах, яку втратили в червні – початку липня. Зокрема з цією метою Росія порушує перемир'я на Донбасі.
Володимир Зеленський, отримавши це перемир'я, став вразливим у переговорах, адже він отримав те, до чого він прагнув понад рік. Втім через це президент й українська сторона разом з ним стали слабшими,
– переконана експерткиня.
Вона пояснює, що нині в української влади є страх втратити досягнуті домовленості. Особливо він підсилюється на тлі підготовки до зустрічі в нормандському форматі й місцевих виборів в Україні.
Коротко про дії Росії:
- Передовсім силові. Росіяни зірвали перемир'я на Донбасі в його 42 день. Також бойовики погрожували напасти на Шуми, що згодом і зробили 10 вересня.
- У дипломатичному контексті мовиться про підготовку до нормандського саміту. Перед зустріччю лідерів ще в серпні мала відбутися зустріч радників, але представник Росії Дмитро Козак тоді відмовився. Наразі зустріч перенесли й мають провести до кінця вересня.