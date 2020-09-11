Росія дипломатичним шляхом у Мінську й силовим на Донбасі намагається повернути собі ініціативу у війні. Її росіяни втратили в період червня – липня 2020 року.

Росія в останні місяці активно використовує метод "батога й пряника", заявила аналітикиня Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна в коментарі "РБК-Україна".

До слова Україна має бачення, як змінити мінські угоди, – учасник ТКГ

За її словами, росіяни намагаються повернути собі ініціативу в переговорах, яку втратили в червні – початку липня. Зокрема з цією метою Росія порушує перемир'я на Донбасі.

Володимир Зеленський, отримавши це перемир'я, став вразливим у переговорах, адже він отримав те, до чого він прагнув понад рік. Втім через це президент й українська сторона разом з ним стали слабшими,

– переконана експерткиня.

Вона пояснює, що нині в української влади є страх втратити досягнуті домовленості. Особливо він підсилюється на тлі підготовки до зустрічі в нормандському форматі й місцевих виборів в Україні.

Коротко про дії Росії: