Україна має бачення, як змінити мінські угоди, – учасник ТКГ
Учасник української делегації в мінських переговорах Денис Казанський наголосив на бажанні України змінити домовленості в частині виборів на Донбасі й контролю за кордоном. Ба більше, за його словами, в української делегації є бачення того, як це зробити.
Про зміну мінських домовленостей Денис Казанський розповів у контексті підготовки до берлінського саміту нормандської четвірки. Його слова передає видання "РБК-Україна".
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Насправді, всі розуміють, що Мінські угоди в нинішньому вигляді не можуть бути виконаними. Втім в України є візія того, як їх змінити,
– сказав член української делегації.
Він зокрема підкреслив, що Україна наполягає на тому, аби до початку будь-політичних процесів, пов'язаних з виборами на Донбасі, україно-російський кордон перейшов під надійний контроль Києва.
В інший спосіб забезпечити демократичний перебіг виборчої компанії в окупованих регіонах Донецької і Луганської областей буде просто неможливо.
У чому проблема з виборами на Донбасі?
Фактично вибори й контроль за кордоном є ключовими моментами для завершення війни на Донбасі. Якщо кордон контролюватиме не Росія, то вона не зможе постачати бойовикам гроші, зброю чи своїх військових на підмогу.
Розуміючи всю важливість контролю рубежа, Росія використовує це, щоб отримати преференції для себе. Зокрема Росія обіцяє повернути контроль за кордоном одразу після виборів на Донбасі.
Втім це не вигідно для України, адже Росія в такий спосіб лише проміняє силовий вплив на Україну на політичний. Адже мирні вибори, коли там є російські війська, неможливі.