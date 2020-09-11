Учасник української делегації в мінських переговорах Денис Казанський наголосив на бажанні України змінити домовленості в частині виборів на Донбасі й контролю за кордоном. Ба більше, за його словами, в української делегації є бачення того, як це зробити.

Про зміну мінських домовленостей Денис Казанський розповів у контексті підготовки до берлінського саміту нормандської четвірки. Його слова передає видання "РБК-Україна".

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Насправді, всі розуміють, що Мінські угоди в нинішньому вигляді не можуть бути виконаними. Втім в України є візія того, як їх змінити,

– сказав член української делегації.

Він зокрема підкреслив, що Україна наполягає на тому, аби до початку будь-політичних процесів, пов'язаних з виборами на Донбасі, україно-російський кордон перейшов під надійний контроль Києва.

В інший спосіб забезпечити демократичний перебіг виборчої компанії в окупованих регіонах Донецької і Луганської областей буде просто неможливо.