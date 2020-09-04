Член української делегації в Мінську Сергій Гармаш заявив: для того аби Україна розпочала перемовини з представниками ОРДЛО, Росія повинна віддати контроль за кордоном щонайменше ОБСЄ. За його словами, після виведення російських військ і відновлення контролю за кордоном конфлікт справді стане "внутрішньоукраїнським".

Поки Москва грошима, зброєю, людьми й засобами для промивання мізків підживлює цей конфлікт, вона не піде на мир з Україною, заявив Сергій Гармаш у своєму фейсбуці.

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Москва поки що не зацікавлена в закінченні війни. Москва хоче, щоб ми вели переговори безпосередньо з Донецьком і Луганськом? Добре, але нехай тоді Росія перестане возити туди гроші, зброю і "відпускників",

– заявив учасник української делегації в ТКГ.

Він наголосив, що Росія так само повинна закрити кордон з окупованою частиною Донбасу й віддати його під контроль якщо не Україні, якій належать ці території, то ОБСЄ.

"Тоді конфлікт дійсно стане внутрішнім, і тоді ми апріорі змушені будемо розмовляти безпосередньо з Донецьком і Луганськом. Точніше тими, хто в них залишиться", – зазначив Сергій Гармаш.

За словами журналіста, поки Москва грошима, зброєю, людьми й засобами для промивання мізків підживлює цей конфлікт, вона не піде на мир з Україною. Це жодним чином не залежатиме від того, чи люди з Донбасу представлятимуть Україну в ТКГ.

Не для цього вона витрачає стільки грошей для підтримки війни, щоб просто взяти й подарувати українцям мир, стабільність і благополуччя. В іншому разі за 6 років вона могла зробити це вже 4 тисячі 380 разів,

– заявив український делегат у Мінську.

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