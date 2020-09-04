Україна в Мінську назвала мінімальні умови для діалогу з ОРДЛО
Член української делегації в Мінську Сергій Гармаш заявив: для того аби Україна розпочала перемовини з представниками ОРДЛО, Росія повинна віддати контроль за кордоном щонайменше ОБСЄ. За його словами, після виведення російських військ і відновлення контролю за кордоном конфлікт справді стане "внутрішньоукраїнським".
Поки Москва грошима, зброєю, людьми й засобами для промивання мізків підживлює цей конфлікт, вона не піде на мир з Україною, заявив Сергій Гармаш у своєму фейсбуці.
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Москва поки що не зацікавлена в закінченні війни. Москва хоче, щоб ми вели переговори безпосередньо з Донецьком і Луганськом? Добре, але нехай тоді Росія перестане возити туди гроші, зброю і "відпускників",
– заявив учасник української делегації в ТКГ.
Він наголосив, що Росія так само повинна закрити кордон з окупованою частиною Донбасу й віддати його під контроль якщо не Україні, якій належать ці території, то ОБСЄ.
"Тоді конфлікт дійсно стане внутрішнім, і тоді ми апріорі змушені будемо розмовляти безпосередньо з Донецьком і Луганськом. Точніше тими, хто в них залишиться", – зазначив Сергій Гармаш.
За словами журналіста, поки Москва грошима, зброєю, людьми й засобами для промивання мізків підживлює цей конфлікт, вона не піде на мир з Україною. Це жодним чином не залежатиме від того, чи люди з Донбасу представлятимуть Україну в ТКГ.
Не для цього вона витрачає стільки грошей для підтримки війни, щоб просто взяти й подарувати українцям мир, стабільність і благополуччя. В іншому разі за 6 років вона могла зробити це вже 4 тисячі 380 разів,
– заявив український делегат у Мінську.
Чому Росія досі не віддала контроль за кордоном
- Фактично це є ключовою ціллю для завершення війни на Донбасі. Якщо кордон контролюватиме не Росія, то вона не зомеж постачати бойовикам гроші, зброю чи своїх військових на підмогу.
- Розуміючи всю важливість контролю рубежа, Росія використовує це, щоб отримати преференції для себе. Зокрема Росія обіцяє повернути контроль за кордоном одразу після виборів на Донбасі. Втім це не вигідно для України, адже Росія в такий спосіб лише проміняє силовий вплив на Україну на політичний.