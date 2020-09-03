Очільник української делегації у ТКГ Леонід Кравчук досить жорстко відповів голові російської сторони Борису Гризлову. Росіянин взявся оцінювати роботу Верховної Ради України та намагався заблокувати переговорний процес. Хоча загалом певні результати засідання є.

Як пройшло засідання ТКГ

Кравчук вирішив, якщо представники ОРДЛО з російської сторони беруть участь в засіданні ТКГ по всіх підгрупах, то й українській делегації не потрібно обмежуватися тільки політичною підгрупою. Про це розповів представник Донбасу Сергій Гармаш на своїй фейсбук-сторінці.

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Деякі питання прояснилися і щодо загальної політики делегації. Причому не на словах, а на ділі. Сьогодні Кравчук досить жорстко відповів Гризлову і на його тиради з оцінками Верховної Ради України, і на спробу закрити рот нам, переселенцям з ОРДЛО.

– зазначив Гармаш.

Представник Донецької області у ТКГ Денис Казанський розповів, що російська сторона і їхні представники "більш-менш адекватно спілкувалися" тільки в підгрупі з безпеки. Гуманітарні та політичні питання заблоковані. Адже Росія вимагала скасувати пункт постанови ВР, в якому є заборона на проведення виборів в ОРДЛО, поки не буде контролю України над кордоном. Наступна зустріч ТКГ 16 вересня.

Серед здобутків засідання є

домовленість про 19 ділянок розмінування;

відкриття в листопаді двох КПВВ в Луганській області;

на засіданні ТКГ були узгоджені чотири наступні ділянки розведення сил і засобів;

сторони погодилися з необхідністю продовження дотримання режиму тиші на Донбасі.

Істерика російської делегації

За словами Казанського, росіяни почали шантажувати українську сторону обміном полонених і відмовилися погоджувати списки. Потім Гризлов влаштував істерику, коли Гармаш попросив слова на звіті політичної підгрупи.

Гризлов раптом почав перебивати і обурюватися, що в ТКГ повинні брати участь тільки керівники делегацій, а не експерти. Тоді я запитав, членами якої делегації є ті представники ОРДЛО, і нагадав, що вони всього лише запрошені російською стороною, а самі по собі ОРДЛО – не сторона Тристоронньої контактної групи,

– написав на сторінці у фейсбуці Казанський.

Росія знову переконувала, що нібито є посередником, а не стороною конфлікту. Зрештою, Кравчук наполіг, щоб Гармашу все-таки дали можливість говорити. І вказав, що Україна сама буде вирішувати, кого їй включати у свою делегацію.

