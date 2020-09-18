Глава Офісу Президента Андрій Єрмак підтвердив, що спецоперація по затриманню бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" ​​в Білорусі дійсно відбулася. Однак, за його словами, ця спецоперація не була українською, а російською.

Глава Офісу президента вважає невипадковим, що вагнерівців затримали в Білорусі саме напередодні виборів. Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє 24 канал.

До речі У справі вагнерівців розпочали три кримінальні провадження, – Венедіктова

За словами Єрмака, так звані приватні армії плідно співпрацюють з Російською Федерацією.

Як ви вважаєте, чи можливо, щоб група людей готувалася протягом року і спецслужби РФ про це не знали. Я думаю, що це спецоперація, але не українська спецоперація,

– припустив Єрмак.

Він вкотре запевнив, що в Україні подібних спецоперацій не готували, а сам Єрмак ніякого відношення, мовляв, до цього не має. Глава ОП закликав не маніпулювати фактами і "не вкидати фейки".

Скандал з операцією щодо вагнерівців в Україні: головне

Після того, як вагнерівці повернулись до Росії, головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомив про те, що затриманих російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби.

Україна начебто понад рік вела операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17. Однак після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу Президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.

Петиція з вимогою розслідувати справу вагнерівців на сайті Верховної Ради набрала більше ніж 25 тисяч голосів.

У парламенті, тим часом, розглядають створення ТСК у справі. СБУ розслідує можливий витік інформації з Офісу Президента.

Що цьому передувало

Ексглава ОПУ Андрій Богдан в інтерв'ю Дмитру Гордону сказав, що інформація, яку раніше поширював журналіст Юрій Бутусов про операцію українських спецслужб щодо вагнерівців, правдива. Крім того, існує думка, що з американського боку нею керував особисто держсекретар США Майк Помпео.

Богдан також підтвердив, що українські спецслужби планували цю операцію понад рік. І зруйнував її один телефонний дзвінок з "найближчого оточення Зеленського". Інших деталей він не розповів.

Зверніть увагу! Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що за заявами про можливий зрив української спецоперації щодо вагнерівців, які були затримані в Білорусі, в Україні відкрили три кримінальних провадження.

Затримані в Білорусі вагнерівці: що треба знати