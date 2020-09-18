Спецоперація, але не українська: Єрмак відреагував на звинувачення щодо справи вагнерівців
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак підтвердив, що спецоперація по затриманню бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" в Білорусі дійсно відбулася. Однак, за його словами, ця спецоперація не була українською, а російською.
Глава Офісу президента вважає невипадковим, що вагнерівців затримали в Білорусі саме напередодні виборів. Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє 24 канал.
До речі У справі вагнерівців розпочали три кримінальні провадження, – Венедіктова
За словами Єрмака, так звані приватні армії плідно співпрацюють з Російською Федерацією.
Як ви вважаєте, чи можливо, щоб група людей готувалася протягом року і спецслужби РФ про це не знали. Я думаю, що це спецоперація, але не українська спецоперація,
– припустив Єрмак.
Він вкотре запевнив, що в Україні подібних спецоперацій не готували, а сам Єрмак ніякого відношення, мовляв, до цього не має. Глава ОП закликав не маніпулювати фактами і "не вкидати фейки".
Скандал з операцією щодо вагнерівців в Україні: головне
- Після того, як вагнерівці повернулись до Росії, головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомив про те, що затриманих російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби.
- Україна начебто понад рік вела операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17. Однак після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу Президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.
- Петиція з вимогою розслідувати справу вагнерівців на сайті Верховної Ради набрала більше ніж 25 тисяч голосів.
- У парламенті, тим часом, розглядають створення ТСК у справі. СБУ розслідує можливий витік інформації з Офісу Президента.
Що цьому передувало
- Ексглава ОПУ Андрій Богдан в інтерв'ю Дмитру Гордону сказав, що інформація, яку раніше поширював журналіст Юрій Бутусов про операцію українських спецслужб щодо вагнерівців, правдива. Крім того, існує думка, що з американського боку нею керував особисто держсекретар США Майк Помпео.
- Богдан також підтвердив, що українські спецслужби планували цю операцію понад рік. І зруйнував її один телефонний дзвінок з "найближчого оточення Зеленського". Інших деталей він не розповів.
Затримані в Білорусі вагнерівці: що треба знати
- 29 липня на території Білорусі затримали 33 бойовиків угрупування ПВК "Вагнер". Київ попросив Лукашенка віддати тих із них, хто воював на Донбасі проти українців – загалом 28 людей.
- Було кілька версій того, що бойовики робили в Білорусі. Лукашенко стверджував, що вони приїхали дестабілізувати ситуацію в країні. Натомість росіяни стверджували, що Білорусь лише відправний пункт, а переїзд бойовиків узгоджений з місцевою владою.
- Згодом Білорусь віддала вагнерівців Росії, хоча й обіцяла видати їх Україні. Тоді українські журналісти, зокрема Юрій Бутусов і Яніна Соколова, стверджували, що їхнє затримання за самого початку було спецоперацією СБУ.
- Згодом Володимир Ар'єв опублікував документи СБУ, які вказують на те, що українським спецслужбам було відомо про вагнерівців задовго до їхнього затримання в Білорусі.