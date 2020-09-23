Нардеп оприлюднив нові записи розмов з вагнерівцями: що розповіли бойовики
У мережі з'явились нові записи розмов з бойовиками "Вагнера". Вагнерівці розповіли про те, як воювали на Донбасі та отримували медалі "за відвагу" від президента Росії Володимира Путіна.
Крім цього, один з вагнерівців розповів про поставки військової техніки з РФ на Донбас. Записи розмов опублікував нардеп від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв у фейсбуці.
До теми Соколова оприлюднила нові записи про "вербування вагнерівців": відео
Про що розмови
- Вагнерівець Олексій Сапронов з Північної Осетії брав участь у російській війні проти України та Сирії.
- Крім того, президент РФ нагородив бойовика медаллю "за відвагу". Вагнерівець розповів оперативному працівнику про бої в Санжарівці і Дебальцевому, де він воював у лютому 2015 року.
- На записі вагнерівць говорить, що тоді його рота зазнала втрат. Також Сапронов зізнався, що Росія надсилала бойовикам військову техніку.
- Ще один вагнерівець Федір Сергєєв, за словами Ар'єва, досі на волі через злив спецоперації Офісом президента. У 2014 бойовик воював на Донбасі. Сєргєєв також має медаль від Путіна.
- Крім цього, вагнерівець розповів, що російські інструктори із засобів протиповітряної оборони були на українській території. Зокрема, неподалік району аварії MH17 ще до катастрофи.
Що відомо про затримання вагнерівців у Білорусі
- У липні 2020 року на території Білорусі затримали 33 бойовиків угрупування ПВК "Вагнер". Україна надіслала запит для екстрадиції 28 вагнерівців, адже вони воювали на Донбасі за Росію.
- У Білорусі переконували, що метою вагнерівців була дестабілізація ситуації у країні перед виборами. Натомість росіяни стверджували, що Білорусь лише відправний пункт, а переїзд бойовиків узгоджений з місцевою владою.
- Згодом Білорусь віддала бойовиків Росії.
Спецоперація щодо затримання вагнерівців: коротко
- Українські журналісти, зокрема Юрій Бутусов і Яніна Соколова, стверджували, що затримання вагнерівців у Білорусі за самого початку було спецоперацією СБУ, яка зірвалася через просочення інформації в Офісі президента.
- Потім Ар'єв опублікував документи СБУ, які вказують на те, що українським спецслужбам було відомо про вагнерівців задовго до їхнього затримання в Білорусі.
- Згодом Соколова оприлюднила записи вербування вагнерівців. Російські військові відкрито розповідали про те, як збивали українські літаки на Донбасі.
- Якщо затримання вагнерівців було спецоперацією українських спецслужб, а вказівка про її скасування йшла з Офісу Президента, це можна розцінювати як державну зраду. Адже бойовики були майже в руках українського правосуддя.