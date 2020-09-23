У мережі з'явились нові записи розмов з бойовиками "Вагнера". Вагнерівці розповіли про те, як воювали на Донбасі та отримували медалі "за відвагу" від президента Росії Володимира Путіна.

Крім цього, один з вагнерівців розповів про поставки військової техніки з РФ на Донбас. Записи розмов опублікував нардеп від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв у фейсбуці. До теми Соколова оприлюднила нові записи про "вербування вагнерівців": відео Про що розмови Вагнерівець Олексій Сапронов з Північної Осетії брав участь у російській війні проти України та Сирії.

з Північної Осетії брав участь у російській війні проти України та Сирії. Крім того, президент РФ нагородив бойовика медаллю "за відвагу". Вагнерівець розповів оперативному працівнику про бої в Санжарівці і Дебальцевому, де він воював у лютому 2015 року.

На записі вагнерівць говорить, що тоді його рота зазнала втрат. Також Сапронов зізнався, що Росія надсилала бойовикам військову техніку.

Ще один вагнерівець Федір Сергєєв, за словами Ар'єва, досі на волі через злив спецоперації Офісом президента. У 2014 бойовик воював на Донбасі. Сєргєєв також має медаль від Путіна.

за словами Ар'єва, досі на волі через злив спецоперації Офісом президента. У 2014 бойовик воював на Донбасі. Сєргєєв також має медаль від Путіна. Крім цього, вагнерівець розповів, що російські інструктори із засобів протиповітряної оборони були на українській території. Зокрема, неподалік району аварії MH17 ще до катастрофи. Що відомо про затримання вагнерівців у Білорусі У липні 2020 року на території Білорусі затримали 33 бойовиків угрупування ПВК "Вагнер". Україна надіслала запит для екстрадиції 28 вагнерівців, адже вони воювали на Донбасі за Росію.

У Білорусі переконували, що метою вагнерівців була дестабілізація ситуації у країні перед виборами. Натомість росіяни стверджували, що Білорусь лише відправний пункт, а переїзд бойовиків узгоджений з місцевою владою.

Згодом Білорусь віддала бойовиків Росії. Спецоперація щодо затримання вагнерівців: коротко Українські журналісти, зокрема Юрій Бутусов і Яніна Соколова, стверджували, що затримання вагнерівців у Білорусі за самого початку було спецоперацією СБУ, яка зірвалася через просочення інформації в Офісі президента.

Потім Ар'єв опублікував документи СБУ, які вказують на те, що українським спецслужбам було відомо про вагнерівців задовго до їхнього затримання в Білорусі.

Згодом Соколова оприлюднила записи вербування вагнерівців. Російські військові відкрито розповідали про те, як збивали українські літаки на Донбасі.

Якщо затримання вагнерівців було спецоперацією українських спецслужб, а вказівка про її скасування йшла з Офісу Президента, це можна розцінювати як державну зраду. Адже бойовики були майже в руках українського правосуддя.