Нацсовет должен изучить эфир "Интера", а СБУ – следить за действиями вещателя, – эксперт

Отдельные СМИ, в том числе и "Интер", подменяют понятия, чем расшатывают ситуацию и запугивают украинское общество.

Такое мнение в комментарии сайту "24" высказал политический эксперт Александр Вербицкий относительно скандального эфира телеканала "Интер" 9 мая этого года.

Налицо подмена понятий. И не будем забывать, что это телеканал "Интер", который как и другие ТВ-каналы, не грешили объективностью в 2014 году, чем посеяли в обществе откровенный страх. Проще говоря – напугали Украину до состояния, в котором она находится и сегодня,

– отметил Вербицкий.

Он пояснил: понятия "фашизм" и "нацизм" (национал-социализм) – разные по территориям их появления и проявления, соответственно – Италия и Германия. В общественном сознании, которое формируют СМИ, эти два понятия связаны исторически и объективно. Например – на территорию Украины напали части Вермахта и вооруженных сил Италии, вместе с другими военными подразделениями стран-сателлитов Оси, но для того, чтобы эту связь доказать, необходимо исследование.

"Таким образом, не назвав никого конкретно (человека), никого не обвинив ни в чем, а вспомнив только, что улицы наших городов" переименованы в честь "фашистских преступников" (то есть тех, которые служили или в армии Италии, или в ее спецслужбах или в ее парамилитарных формированиях), ведущий продолжил свое выступление", – уточнил он.

На вопрос – какой должна быть реакция Нацсовета по вопросам телевидения на действия "Интера", эксперт ответил: прежде всего выучить все дословно, все нюансы, как он это умеет, когда хочет. И – определиться, чем является для Украины День победы, здесь в плане информационной политики будет необходимо сотрудничество с Министерством информации и АП.

Зато СБУ, по мнению Вербицкого, как ведомство, которое следит за нацбезопасностью, обязан понимать, что любое СМИ (а ТВ сегодня формирует массовое восприятие политики государства) просто обязанно придерживаться баланса сил в обществе, и не допускать расшатывания ситуации.

"Существует такое понятие – журналистская этика и правила подачи информации. Многие из журналистов и телеведущих об этом или не знают, или просто забыли", – подытожил эксперт.

Чем оскандалился "Интер"? 9 мая в эфире телеканала "Интер" во время концерта ко Дню Победы показали фрагмент, в котором ведущий Андрей Доманский говорил о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников". Накануне эфира видео этого эпизода вызвало немалый резонанс в соцсетях.



Утром 9 мая под стенами главного офиса "Интера" на улице Дмитриевской в Киеве активисты устроили пикет в связи со скандальным роликом и потребовали лишить канал лицензии. После того, как эпизод таки показали в эфире без изменений, представители националистических организаций пообещали пикетировать не только офис телеканала, но и дома его владельцев.