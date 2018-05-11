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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Нацрада має вивчити ефір "Інтера", а СБУ – стежити за діями мовника, – експерт

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9 травня по-інтерівському знову вийшло скандальним
9 травня по-інтерівському знову вийшло скандальним / 24 Канал

Окремі ЗМІ, в тому числі й "Інтер", підмінюють поняття, чим розхитують ситуацію і залякують українське суспільство.

Таку думку у коментарі сайту "24" висловив політичний експерт Олександр Вербицький щодо скандального ефіру телеканалу "Інтер" 9 травня цього року.

У наявності підміна понять. І не будемо забувати, що це телеканал "Інтер", який як і інші ТБ-канали, не грішили об'єктивністю в 2014 році, чим посіяли у суспільстві відвертий страх. Простіше кажучи – налякали Україну до стану, в якому вона перебуває і сьогодні,
– відзначив Вербицький.

Він пояснив: поняття "фашизм" і "нацизм" (націонал-соціалізм) – різні за територіями їх появи і проявлення, відповідно – Італія і Німеччина. У суспільній свідомості, яке формують ЗМІ, ці два поняття пов'язані історично і об'єктивно. Наприклад – на територію України напали частини Вермахту і збройних сил Італії, разом з іншими військовими підрозділами країн-сателітів Осі, але для того, щоб цей зв'язок довести, необхідне дослідження.

"Таким чином, не назвавши нікого конкретно (людину), нікого не звинувативши ні в чому, а згадавши тільки, що вулиці "наших міст" перейменовані на честь "фашистських злочинців" (тобто тих, які служили або в армії Італії, або в її спецслужбах або в її парамілітарних формуваннях), ведучий продовжив свій виступ", – уточнив він.

На запитання – якою має бути реакція Нацради з питань телебачення на дії "Інтера", експерт відповів: перш за все вивчити все дослівно, всі нюанси, як вона це вміє, коли хоче. І – визначитися, чим є для України День перемоги, тут в плані інформаційної політики буде ​​необхідна співпраця з Міністерством інформації і АП.

Натомість СБУ, на думку Вербицького, як відомство, що стежить за нацбезпекою, зобов'язана розуміти, що будь-який ЗМІ (а ТБ сьогодні формує масове сприйняття політики держави) просто зобов'язаний дотримуватися балансу сил у суспільстві, і не допускати розхитування ситуації.

"Існує таке поняття – журналістська етика і правила подачі інформації. Багато з журналістів і телеведучих про це або не знають, або просто забули", – підсумував експерт.

Чим оскандалився "Інтер"9 травня в ефірі телеканалу "Інтер" під час концерту до Дня Перемоги показали фрагмент, у якому ведучий Андрій Доманський говорив про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців". Напередодні ефіру відео цього епізоду зчинив чималий резонанс у соцмережах.

Вранці 9 травня під стінами головного офісу "Інтера" на вулиці Дмитрівській у Києві активісти влаштували пікет у зв’язку зі скандальним роликом і вимагали позбавити канал ліцензії. Після того, як епізод таки показали в ефірі без змін, представники націоналістичних організацій пообіцяли пікетувати не лише офіс телеканалу, але й помешкання його власників.

 

 

Теги: Новини політики Новини України 9 травня Скандал з Інтером
Джерело: 24 Канал
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