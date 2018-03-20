Нацсовет может забрать из "черного списка" советские фильмы и восстановить их трансляцию

Председатель Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания Юрий Артеменко считает, что автоматический запрет в Украине фильмов, если в них играют актеры, внесенные Министерством культуры в "черный список", неоправданный.

Об этом он сообщил в комментарии LB.ua.

"Проблема с так называемыми "черными списками" существует давно. Из-за того, что человек внесен в "черный список", у нас запрещается демонстрация фильма, в котором он снимался. Но сам фильм не несет пропаганду и имеет международное признание. Однако чисто по формальным признакам эти фильмы запрещены у нас к показу", — напомнил Юрий Артеменко.

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Артеменко считает, что действующий закон должен быть изменен.

"Актерам нужно запрещать въезд в Украину, нужно возбуждать уголовные дела, сажать в тюрьмы. А фильмы оценивать с точки зрения, несут ли они угрозу Украине или нет. Это большая дискуссия. Закон нужно модернизировать", — подытожил Председатель Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания Юрий Артеменко.

Напомним, законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины" внесены изменения в закон "О кинематографии", которыми предусмотрено, что Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, в том числе, если одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.