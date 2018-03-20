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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Нацрада може забрати з "чорного списку" радянські фільми і поновити їх трансляцію

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Нацрада може забрати з
Нацрада може забрати з "чорного списку" радянські фільми / dzerkalo.media

Голова Нацради з питань теле – і радіомовлення Юрій Артеменко вважає, що автоматична заборона в Україні фільмів, якщо в них грають актори, внесені Міністерством культури в "чорний список", невиправдана.

Про це він повідомив у коментарі LB.ua.

"Проблема з так званими "чорними списками" існує давно. Через те, що людину внесено у "чорний список", у нас забороняється демонстрація фільму, в якому вона знімалась. Але сам фільм не несе пропаганду і має міжнародне визнання. Однак суто за формальними ознаками ці фільми заборонені у нас до показу", – нагадав Юрій Артеменко.

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Артеменко вважає, що чинний закон повинен бути змінений.

"Акторам потрібно забороняти в’їзд в Україну, потрібно порушувати кримінальні справи, саджати у тюрми. А фільми оцінювати з точки зору, несуть вонии загрозу Україні чи ні. Це велика дискусія. Закон потрібно модернізувати", – підсумував Юрій Артеменко.

Нагадаємо, законом України "Про внесення змін у деякі закони України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України" внесено зміни в закон "Про кінематографію", якими передбачено, що Держкіно відмовляє у видачі або припиняє дію вже виданого державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, зокрема, якщо одним з учасників фільму є фізична особа, включене в перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Теги: Новини України Новини культури Кіно
Джерело: 24 Канал
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