Российские оккупанты продолжают обстрелы мирных украинских городов. Особенно активно враг применяет авиацию, с помощью которой сбрасывает бомбы на жилые районы.

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Тревога в Днепре и области

Сирены в Днепре звучали несколько часов, воздушная тревога была объявлена ​​по всей области. Как рассказал глава Днепровской ОВ Николай Лукашук, для длительной тревоги были веские причины.

ВСУ заметили над Миндалиновским районом и над аэропортом Днепра вражеские самолеты, выходившие со стороны Запорожской области. Также в небе над Синельниковым районом были зафиксированы ракеты, которые летели в сторону Запорожья и Харькова,

– сообщил он.

По состоянию на 18:00 все было под контролем, врагов артиллерии или танков на территории области нет.

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