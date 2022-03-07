Российские оккупанты продолжают обстрелы мирных украинских городов. Особенно активно враг применяет авиацию, с помощью которой сбрасывает бомбы на жилые районы.
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Тревога в Днепре и области
Сирены в Днепре звучали несколько часов, воздушная тревога была объявлена по всей области. Как рассказал глава Днепровской ОВ Николай Лукашук, для длительной тревоги были веские причины.
ВСУ заметили над Миндалиновским районом и над аэропортом Днепра вражеские самолеты, выходившие со стороны Запорожской области. Также в небе над Синельниковым районом были зафиксированы ракеты, которые летели в сторону Запорожья и Харькова,
– сообщил он.
По состоянию на 18:00 все было под контролем, врагов артиллерии или танков на территории области нет.
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