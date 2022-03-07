Російські окупанти продовжують обстріли мирних українських міст. Особливо активно ворог застосовує авіацію, за допомогою якої скидає бомби на житлові райони.

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Тривога у Дніпрі та області

Сирени в Дніпрі лунали впродовж кількох годин, повітряна тривога була оголошена по всій області. Як розповів голова Дніпровської ОВА Микола Лукашук, для тривалої тривоги були вагомі причини.

ЗСУ помітили над Мигдалинівським районом і над аеропортом Дніпра ворожі літаки, які виходили з боку Запорізької області. Також у небі над Синельниківським районом були зафіксовані ракети, що полетіли у бік Запоріжжя та Харкова,

– повідомив він.

Станом на 18:00 усе було під контролем, вороої артилерії чи танків на території області немає.

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