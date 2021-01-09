В конце декабря 2020 года над Антарктикой окончательно закрылась рекордная озоновая дыра. Она была самой длинной и одной из самых больших и глубоких дыр за 40 лет наблюдений.

Причиной ее появления были природные метеорологические условия и постоянное присутствие в атмосфере веществ, которые разрушают озоновый слой. Об этом сообщили на сайте Всемирной метеорологической организации (WMO).

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Почему дыра появилась

Росту дыры способствовали:

сильный стабильный холодный полярный вихрь;

очень низкие температуры в стратосфере.

Такие факторы вызвали появление рекордной озоновой дыры над Арктикой в 2020 году. Тогда ее размер составлял 6 миллионов квадратных километров — это территория в 3 Гренландии. Эта дыра появилась в начале весны и затянулась в конце апреля.



Как выглядела озоновая дыра 20 сентября и 28 декабря / Фото NASA

Факторы влияния на озоновые дыры

В 2019 году озоновая дыра над Антарктикой была чрезвычайно малой и кратковременной. Руководитель Отдела исследований атмосферной среды WMO Оксана Тарасова отметила, что благодаря последним двум сезонам исследователи улучшили понимание факторов, которые влияют на формирование озоновых дыр.

Нам нужны постоянные международные действия для обеспечения Монреальского протокола в отношении химических веществ, которые разрушают озоновый слой. В атмосфере все еще достаточно озоноразрушающих веществ, которые ежегодно вызывают истощение озона,

– рассказала Тарасова.

Что такое озоновая дыра? Это значительное падение концентрации озона в озоновом слое планеты, который сдерживает ультрафиолетовое излучение. В случае уменьшения концентрации озона вредное излучение может навредить людям и животным. Также радиация нагревает мировой океан, увеличивая смертность морских существ и растений.

Озоновые дыры начали регулярно появляться вследствие деятельности человека, в частности активного использования и выброса в атмосферу веществ, которые влияют на истощение озона.

Защита озонового слоя

Из-за этого в 1985 году разработали Монреальский протокол по защите озонового слоя Земли. Им предусмотрено прекращение или ограничение производства веществ, которые считают причиной появления озоновых дыр.

Отметим! В октябре 2020 года пресс-служба WMO отмечала, что размеры озоновой дыры над Антарктикой достигли своего годового пика. Они рекордно увеличились за последние несколько десятилетий.