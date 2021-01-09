Наприкінці грудня 2020 року над Антарктикою остаточно закрилася рекордна озонова діра. Вона була найдовшою та однією з найбільших і найглибших дір за 40 років спостережень.

Причиною її появи були природні метеорологічні умови та постійна присутність в атмосфері речовин, які руйнують озоновий шар. Про це повідомили на сайті Всесвітньої метеорологічної організації (WMO).

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Чому діра з'явилась

Зростанню діри сприяли:

сильний стабільний холодний полярний вихор;

дуже низькі температури у стратосфері.

Такі фактори спричинили появу рекордної озонової діри над Арктикою у 2020 році. Тоді її розмір становив 6 мільйонів квадратних кілометрів — це територія в 3 Гренландії. Ця діра з’явилася на початку весни та затягнулася наприкінці квітня.



Як виглядала озонова діра 20 вересня та 28 грудня / Фото NASA

Фактори впливу на озонові діри

У 2019 році озонова діра над Антарктикою була надзвичайно малою та короткочасною. Керівниця Відділу досліджень атмосферного середовища WMO Оксана Тарасова зазначила, що завдяки останнім двом сезонам дослідники покращили розуміння факторів, які впливають на формування озонових дір.

Нам потрібні постійні міжнародні дії для забезпечення Монреальського протоколу щодо хімічних речовин, які руйнують озоновий шар. В атмосфері все ще достатньо озоноруйнівних речовин, які щорічно спричиняють виснаження озону,

– розповіла Тарасова.

Що таке озонова діра? Це значне падіння концентрації озону в озоновому шарі планети, який стримує ультрафіолетове випромінювання. У разі зменшення концентрації озону шкідливе випромінювання може зашкодити людям і тваринам. Також радіація нагріває світовий океан, збільшуючи смертність морських істот і рослин.

Озонові діри почали регулярно з'являтися внаслідок діяльності людини, зокрема активного використання та викиду в атмосферу речовин, які впливають на виснаження озону.

Захист озонового шару

Через це в 1985 році розробили Монреальський протокол із захисту озонового шару Землі. Ним передбачене припинення або обмеження виробництва речовин, які вважають причиною появи озонових дір.

Зазначимо! У жовтні 2020 року пресслужба WMO зазначала, що розміри озонової діри над Антарктикою досягли свого річного піку. Вони рекордно збільшилися за останні кілька десятиліть.