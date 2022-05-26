Флаг висит на затопленном военном судне "Донбасс", до сих пор мешающем россиянам запустить работу порта. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Чиновник поделился видео с флагом.

Что происходит в Мариуполе

Россияне оккупировали Мариуполь, прежде чем они в течение двух месяцев держали город в блокаде. Весь Мариупольский гарнизон был эвакуирован из "Азовстали" на другие временно оккупированные территории. Впоследствии защитников должны обменять. Разведка Миниобороны Великобритании сообщила, что в общей сложности из "Азовстали" вышло около 1 700 украинских воинов .

В течение почти трех месяцев русские военные уничтожали Мариуполь. Они разрушили большое количество инфраструктуры города. Ранее сообщалось, что там не осталось ни одного уцелевшего дома. За два месяца оккупации россияне убили больше мирных мариупольцев, чем гитлеровцы за 2 года во время Второй мировой. Точное количество жертв неизвестно, поскольку их тела до сих пор находятся под завалами. Более того, львиная доля людей имеет сниженный иммунитет из-за ужасающих условий. Это тоже может повлиять на печальную статистику.

Андрющенко сообщил , что российские кафиры уже раздают мариупольцам российские паспорта. За организацией преступной смены гражданства стоит квазиреспублика "ДНР", которая и дала старт для получения паспорта страны-агрессорки.

Кроме того, кафиры заявляют, что якобы в Мариуполе запустили порт. Однако советник подчеркнул, что технически нужно восстановить электроснабжение. На самом деле, порт нужен россиянам, чтобы вывозить все награбленное.

Возле Мариуполя спутник зафиксировал 3 больших места вероятного массового захоронения. Скорее всего, кафиры пытаются скрыть убийства мирных жителей. Дело в том, что в городе до сих пор остаются около 100 тысяч человек.

При этом Россия продолжает осуществлять принудительную депортацию украинцев .

Также Андрющенко рассказывал, что кафиры хотят сделать из Мариуполя военную базу. Они отвезли туда кадыровцев. Они выполняют функцию "мобильных патрулей", обустраивают блокпосты, перекрывая все возможные пути к эвакуации.

Смотрите видео как выглядит Мариуполь сейчас: