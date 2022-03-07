Ранее ТрО "Север" предупредило о маячках наведения артиллерии. Российские оккупанты с помощью беспилотников сбрасывают такие устройства на позиции украинских защитников и объекты критической инфраструктуры.

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Это маяки наведения артиллерии врага. При обнаруженных их нужно уничтожать выстрелом на расстоянии. Если нет такой возможности, отметить на местности и сообщить военным или национальной полиции.



Как выглядят маяки наведения / Фото Вячеслав Чаус

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