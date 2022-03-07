Раніше ТрО "Північ" попередила про маячки наведення артилерії. Російські окупанти за допомогою безпілотників скидають такі пристрої на позиції українських захисників та на об'єкти критичної інфраструктури.

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Це маяки наведення артилерії ворога. При виявлених їх потрібно знищувати пострілом на відстані. За неможливості, позначати на місцевості та повідомити військовим або національній поліції.



Як виглядають маяки наведення / Фото В'ячеслав Чаус

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