Подразделения противовоздушной обороны ПВК "Юг" сбили "Mohajer-6" над Черным морем во вторник 21 ноября.

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Что известно о дронах "Mohajer-6"

"Mohajer-6" предназначен для разведки и атак. Он может нести 4 управляемые ракеты и аппаратуру весом до 100 кг. Его дальность полета до 200 километров, а продолжительность – до 12 часов. Максимальная высота работы 5,4 км.

В 2022 году россияне приобрели у Ирана около 30 таких дронов. Первые из запущенных в воздушное пространство Украины, Силы обороны юга сбили над Черным морем уже в сентябре того же года.

Наши воины тогда выловили "Mohajer-6" с его ракетами Ghaem-5 и тщательно изучили это произведение вражеской техники,

– сообщили Силы обороны Юга.

Ночью оккупанты атаковали Украину дронами.