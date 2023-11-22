Подразделения противовоздушной обороны ПВК "Юг" сбили "Mohajer-6" над Черным морем во вторник 21 ноября.
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Что известно о дронах "Mohajer-6"
"Mohajer-6" предназначен для разведки и атак. Он может нести 4 управляемые ракеты и аппаратуру весом до 100 кг. Его дальность полета до 200 километров, а продолжительность – до 12 часов. Максимальная высота работы 5,4 км.
В 2022 году россияне приобрели у Ирана около 30 таких дронов. Первые из запущенных в воздушное пространство Украины, Силы обороны юга сбили над Черным морем уже в сентябре того же года.
Наши воины тогда выловили "Mohajer-6" с его ракетами Ghaem-5 и тщательно изучили это произведение вражеской техники,
– сообщили Силы обороны Юга.
Ночью оккупанты атаковали Украину дронами.
- Вечером 21 ноября 2023 года россияне атаковали Украину 14 дронами из Приморско-Ахтарска. Кроме этого, была выпущена крылатая ракета Х-22 из самолета Ту22М3.
- Вражеская атака продолжалась с 20:00 вечера 21 ноября по 03:00
- Наши силы ПВО уничтожили все 14 вражеских беспилотников "Shahed-131/136".
- Относительно крылатой ракеты Х-22 она не достигла своей цели и упала в Запорожской области на открытой местности. Однако взрывной волной повреждены частные дома граждан. Предварительно обошлось без пострадавших.