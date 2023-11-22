Підрозділи протиповітряної оборони ПвК "Південь" збили "Mohajer-6" над Чорним морем у вівторок 21 листопада.

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Що відомо про дрони "Mohajer-6"

"Mohajer-6" призначений для розвідки та атак. Він може нести 4 керовані ракети та апаратуру вагою до 100 кілограмів. Його дальність польоту до 200 кілометрів, а тривалість — до 12 годин. Максимальна висота роботи 5,4 кілометра.

У 2022 році росіяни придбали в Ірану близько 30 таких дронів. Перший із запущених в повітряний простір України, Сили оборони півдня збили над Чорним морем вже у вересні того ж року.

Наші воїни тоді виловили "Mohajer-6" із його ракетами Ghaem-5 і ретельно вивчили цей витвір ворожої техніки,

– повідомили Сили оборони Півдня.

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