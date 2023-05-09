Речь идет о беспилотнике Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, а также о самолете Boeing RC-135. Их можно отследить по номерам FORTE11 и RRR7209 соответственно.

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Беспилотник США не приближается к Крыму

Как видно из карты мониторингового сервиса, стратегический разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk в район Черного моря отправился 9 мая. Вылетел он из Италии.

При этом он над Черным морем кружит по одинаковому маршруту и не приближается к временно оккупированному Крыму. Долгое время и по состоянию на 19:00 судно находится над акваторией между Турцией, Грузией и Россией.

Справка. Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk – это модификация американского стратегического разведывательного беспилотника, дальность полета которого достигает 22 800 километров.



Маршрут беспилотника США над Черным морем / Скриншот

Самолет ВВС Великобритании

Что касается стратегического разведывательного судна ВВС Великобритании Boeing RC-135, то, по данным мониторингового сервиса, самолет перед заходом в Черное море сделал круг над прибрежной территорией Румынии.

Он вылетел из Великобритании, покружил над акваторией Черного моря и направился снова в сторону Румынии. За это время судно нигде не совершало посадки и также вплотную не приближалось к побережью временно оккупированного Крыма. Его маршрут проходил по центру между Турцией и украинским полуостровом.

Следовательно, можно сделать вывод, что самолет ВВС Великобритании, как и беспилотник США, осуществлял патруль над Черным морем.



Маршрут разведывательного судна Великобритании над Черным морем / Скриншот