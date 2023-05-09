Речь идет о беспилотнике Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, а также о самолете Boeing RC-135. Их можно отследить по номерам FORTE11 и RRR7209 соответственно.
Достойно внимания НАТО повысило готовность подразделений после опасных маневров России с польским самолетом
Беспилотник США не приближается к Крыму
Как видно из карты мониторингового сервиса, стратегический разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk в район Черного моря отправился 9 мая. Вылетел он из Италии.
При этом он над Черным морем кружит по одинаковому маршруту и не приближается к временно оккупированному Крыму. Долгое время и по состоянию на 19:00 судно находится над акваторией между Турцией, Грузией и Россией.
Маршрут беспилотника США над Черным морем / Скриншот
Самолет ВВС Великобритании
Что касается стратегического разведывательного судна ВВС Великобритании Boeing RC-135, то, по данным мониторингового сервиса, самолет перед заходом в Черное море сделал круг над прибрежной территорией Румынии.
Он вылетел из Великобритании, покружил над акваторией Черного моря и направился снова в сторону Румынии. За это время судно нигде не совершало посадки и также вплотную не приближалось к побережью временно оккупированного Крыма. Его маршрут проходил по центру между Турцией и украинским полуостровом.
Следовательно, можно сделать вывод, что самолет ВВС Великобритании, как и беспилотник США, осуществлял патруль над Черным морем.
Маршрут разведывательного судна Великобритании над Черным морем / Скриншот