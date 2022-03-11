За время войны команда "Охмадета" уже стала одной большой семьей, сообщает 24 канал. Врачи и медсестры фактически живут в Охмадете. Они спасают пострадавших от войны и делают все возможное, чтобы маленькие пациенты чувствовали себя в безопасности.

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Медики "Охмадета" просят мир закрыть небо и остановить российские авиаудары.

Это ненормально, что над детской больницей летают ракеты. Это ненормально, что тяжелобольные дети после операции должны две недели жить в подвалах. То, что мы просим о закрытии неба, – жизненно необходимо,

– говорится в сообщении.

Люди должны осознать, это – угроза для целого мира.

Девочка рисует сердечки для погибшей мамы

Анастасия Магеррамова – секретарь "Охмадета" рассказала трагическую историю маленькой пациентки. В ее дом попал российский снаряд. На глазах у 6-летней девочки погибла мама. Теперь на каждой страничке своего блокнота ребенок рисует для нее сердечки.

Девочка рисует сердечки для погибшей мамы / Скриншот с видео

Во время этой войны убивают детей

Медики отмечают: во время этой войны убивают мирных жителей. В частности, детей. Чтобы остановить войну, нужна помощь мира.

Также врачи призывают всех родителей на планете обнять своих детей и подумать, что малыши с Украины сейчас лишены счастья простых вещей. Радости от солнечного дня, игр со сверстниками. Вместо этого украинские малыши прячутся по подвалам и голодают.

Медики "Охмадита" просят мир закрыть небо: смотрите видео, предоставленное 24 каналу

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