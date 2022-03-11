За час війни команда "Охмадиту" вже стала однією великою родиною, повідомляє 24 канал. Лікарі та медсестри фактично мешкають в Охмадиті. Вони рятують постраждалих від війни і роблять усе можливе, аби маленькі пацієнти почувалися у безпеці.

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Медики "Охмадиту" просять світ закрити небо й зупинити російські авіаудари.

Це ненормально, що над дитячою лікарнею літають ракети. Це ненормально, що важкохворі діти після операції мають два тижні жити у підвалах. Те, що ми просимо про закриття неба, – є життєво необхідним,

– мовиться у повідомленні.

Люди мають усвідомити, це – загроза для цілого світу.

Дівчинка малює сердечка для загиблої мами

Анастасія Магеррамова – речниця "Охмадиту" розповіла трагічну історію маленької пацієнтки. У її будинок влучив російський снаряд. На очах у 6-річної дівчинки загинула мама. Тепер на кожній сторінці свого блокнота дитина малює для неї сердечка.



Дівчинка малює сердечка для загиблої мами / Скриншот з відео

Під час цієї війни вбивають дітей

Медики наголошують: під час цієї війни вбивають мирних жителів. Зокрема, дітей. Аби зупинити війну, потрібна допомога світу.

Також лікарі закликають усіх батьків на планеті обійняти своїх дітей та подумати, що малюки з України зараз позбавлені щастя простих речей. Радості від сонячної днини, ігор з однолітками. Натомість українські малюки ховаються по підвалах та голодують.

Медики "Охмадиту" просять світ закрити небо: дивіться відео, надане 24 каналу

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