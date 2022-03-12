Около 6:45 утра в Днепре раздавались взрывы. Оказалось, это подразделение Днепровской зенитной ракетной бригады беспощадно уничтожало вражескую крылатую ракету.

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От вражеской крылатой ракеты остались только обломки

В подразделе Воздушного командования "Восток" подчеркивают, что россияне продолжают коварно наносить удар за ударом с воздуха. Все потому, что их беспощадно уничтожают наши бойцы на земле.

Однако воины противовоздушной обороны 24/7 следят за небом. Сегодня вы увидели их в действии своими глазами,

– говорится в сообщении



Крылатую ракету уничтожили с помощью системы ПВО / Фото Днепр Оперативный



Крылатую ракету уничтожили с помощью системы ПВО / Фото Днепр Оперативный

Смотрите на видео, что осталось от вражеской крылатой ракеты:

Напомним, что очень важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Если вы услышали сирену – немедленно отправляйтесь к укрытиям. Это может спасти вашу жизнь.

Также очень важно не делиться информацией о местах попадания вражеских ракет и снарядов. Не вносите своими действиями коррективы в действия русских военных.