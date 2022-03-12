Около 6:45 утра в Днепре раздавались взрывы. Оказалось, это подразделение Днепровской зенитной ракетной бригады беспощадно уничтожало вражескую крылатую ракету.
Читайте такжеВ Днепре предварительно обошлось без жертв и разрушений: сработали системы ПВО
От вражеской крылатой ракеты остались только обломки
В подразделе Воздушного командования "Восток" подчеркивают, что россияне продолжают коварно наносить удар за ударом с воздуха. Все потому, что их беспощадно уничтожают наши бойцы на земле.
Однако воины противовоздушной обороны 24/7 следят за небом. Сегодня вы увидели их в действии своими глазами,
– говорится в сообщении
Крылатую ракету уничтожили с помощью системы ПВО / Фото Днепр Оперативный
Крылатую ракету уничтожили с помощью системы ПВО / Фото Днепр Оперативный
Смотрите на видео, что осталось от вражеской крылатой ракеты:
Также очень важно не делиться информацией о местах попадания вражеских ракет и снарядов. Не вносите своими действиями коррективы в действия русских военных.
Это интересно – ВСУ из засады атаковали колонну российской бронетехники – смотрите видео: