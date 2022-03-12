Около 6:45 утра появилась информация о том, что в Днепре раздаются взрывы. К счастью, в этот раз обошлось без жертв и разрушений.

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В Днепре сработали системы ПВО

Работало ПВО. Видео, фото не выкладываем. Все службы работают. Ждем официальной информации,

– написал он.

Также мэр Днепра добавил, что предварительно сведений о жертвах и разрушениях в городе нет.

Важно! Если в вашем городе раздается сигнал воздушной тревоги – немедленно отправляйтесь к укрытиям. Это может спасти жизнь вам и вашим близким. Пожалуйста, не игнорируйте сирены!

Напомним, что ни в коем случае нельзя распространять информацию о местах попадания. Помните о том, что любое ваше сообщение может корректировать вражеское оружие, которое в следующий раз может быть использовано против вас.

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Текст публикации Бориса Филатова