Близько 6:45 ранку з'явилася інформація про те, що у Дніпрі лунають вибухи. На щастя, цього разу обійшлося без жертв і руйнувань.

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У Дніпрі спрацювали системи ППО

Працювало ППО. Відео, фото не викладаємо. Всі служби працюють. Чекаємо офіційної інформації,

– написав він.

Також мер Дніпра додав, що попередньо відомостей про жертв і руйнування у місті немає.

Важливо! Якщо у вашому місті лунає сигнал повітряної тривоги, – негайно вирушайте до укриттів. Це може врятувати життя вам і вашим близьким. Будь ласка, не ігноруйте сирени!

Нагадаємо про те, що ні в якому разі не можна поширювати інформацію про місця влучання. Пам'ятайте про те, що будь-який ваш допис може корегувати ворожу зброю, яка наступного разу може бути використана проти вас.

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Текст публікації Бориса Філатова

Працювало ППО. Відео, фото не викладаємо. Усі служби працюють.

Чекаємо на офіційну інформацію. Попередньо жертв та руйнувань немає