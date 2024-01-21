Военные из Воздушного командования "Восток" сбили ракету, запущенную оккупационными войсками. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Враг пытался атаковать ракетой Х-59
Сергей Лысак сообщил, что бойцы из ВзК "Восток" уничтожили вражескую ракету над Днепровским районом области.
Глава Днепропетровской ОВА поблагодарил украинских защитников за защиту.
В подразделении Воздушного командования "Восток" сообщили об уничтожении управляемой авиационной ракеты Х-59.
В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59,
– говорится в сообщении.
Ранее о запуске ракеты сообщили в Воздушных силах ВС Украины.
В ВзК "Восток" напоминают о соблюдении правил безопасности во время объявления воздушной тревоги.
Враг атаковал Донецкую область 21 января: что известно
- Во временно оккупированном Донецке под обстрелом оказался Кировский район Там обстреляли рынок в большом жилом микрорайоне "Текстильщик".
- По предварительным данным, известно о 25 погибших и десятках раненых. Как утверждают в сети, оккупанты не спешат убирать тела погибших с рынка – их просто накрыли тканью.
- Российские пропагандисты уже в привычной для них манере успели обвинить в обстреле украинских военных, хотя известна тактика российских захватчиков, когда они собственноручно обстреливают оккупированные территории, чтобы потом обвинить Украину.