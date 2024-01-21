Військові із Повітряного командування "Схід" збили ракету, запущену окупаційними військами. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Ворог намагався атакувати ракетою Х-59

Сергій Лисак повідомив, що бійці з ПвК "Схід" знищили ворожу ракету над Дніпровським районом області.

Голова Дніпропетровської ОВА подякував українським оборонцям за захист.

У підрозділі Повітряного командування "Схід" повідомили про збиття керованої авіаційної ракети Х-59.

В Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59,

– йдеться у повідомлення.

Раніше про запуск ракети повідомили у Повітряних силах ЗС України.

У ПвК "Схід" нагадують про дотримання правил безпеки під час оголошення повітряної тривоги.

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