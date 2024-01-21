Військові із Повітряного командування "Схід" збили ракету, запущену окупаційними військами. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
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Ворог намагався атакувати ракетою Х-59
Сергій Лисак повідомив, що бійці з ПвК "Схід" знищили ворожу ракету над Дніпровським районом області.
Голова Дніпропетровської ОВА подякував українським оборонцям за захист.
У підрозділі Повітряного командування "Схід" повідомили про збиття керованої авіаційної ракети Х-59.
В Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59,
– йдеться у повідомлення.
Раніше про запуск ракети повідомили у Повітряних силах ЗС України.
У ПвК "Схід" нагадують про дотримання правил безпеки під час оголошення повітряної тривоги.
Ворог атакував Донеччину 21 січня: що відомо
- У тимчасово окупованому Донецьку під обстрілом опинився Кіровський район. Там обстріляли ринок у великому житловому мікрорайоні "Текстильник".
- За попередніми даними, відомо про 25 загиблих та десятки поранених. Як стверджують у мережі, окупанти не поспішають прибирати тіла загиблих з ринку – їх просто накрили тканиною.
- Російські пропагандисти вже в звичній для них манері встигли звинуватити в обстрілі українських військових, хоча достеменно відома тактика російських загарбників, коли вони власноруч обстрілюють окуповані території, аби потім звинуватити Україну.