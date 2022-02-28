На улицах Харькова большие очереди в аптеки и магазины. В городе много военных.

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Какая ситуация в Харькове

Сергей Жадан рассказал, что военные в городе тщательно проверяют граждан. Поэтому писатель призвал горожан не выходить на улицу без дркументов.

Друзья, не выходите на улицу без документов. А лучше вообще не выходите без надобности,

– призвал Жадан.

Писатель отметил, что наши защитники после вчерашнего дня устали, но продолжают держать оборону города.

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