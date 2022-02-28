Российские оккупанты продолжают цинично атаковать Харьков: на этот раз сообщается об угрозе возможных авиаударов. По данным "Суспільного", со стороны России летит авиация.

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И пока наши военные и тероборонцы защищают город, гражданским необходимо следовать всем инструкциям властей. Услышав звуки сирены, следует немедленно пойти в безопасное укрытие. На сайте горсовета указано, что в Харькове таких более 300 штук. Речь идет об укрытиях гражданской защиты, которые предназначены для работников объектов критической инфраструктуры, а также медиков, их пациентов и других людей, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Другие харьковчане могут укрыться подвалах своих домов. Кроме того, в городе есть сооружения двойного назначения – это метрополитен, подземные паркинги, переходы, где можно переждать угрозу. Всего во всех укрытиях Харькова могут поместиться более 1,5 миллиона жителей.

Карта укрытий в Харькове

Оставаться в укрытии надо до следующего сигнала сирены, что будет означать "отбой", или же до соответствующего уведомления властей. Следите за актуальной информацией на официальных теле- и радиоканалах города.

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