Російські окупанти продовжують цинічно атакувати Харків: цього разу повідомляється про загрозу можливих авіаударів. За даними "Суспільного", з боку Росії летить авіація.

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І поки наші військові й тероборонці захищають місто, цивільним необхідно дотримуватися всіх інструкцій влади. Почувши звуки сирени, слід негайно піти в безпечне сховище. На сайті міськради вказано, що в Харкові таких понад 300 штук. Ідеться про укриття цивільного захисту, які призначені для працівників об'єктів критичної інфраструктури, а також медиків, їхніх пацієнтів та інших людей, що забезпечують життєдіяльність міста.

Інші харків'яни можуть сховатися підвалах своїх будинків. Крім того, у місті є споруди подвійного призначення – це метрополітен, підземні паркінги, переходи, де також можна перечекати загрозу. Загалом у всіх укриттях Харкова можуть поміститися понад 1,5 мільйона жителів.

Карта укриттів у Харкові

Залишатися в укритті треба до наступного сигналу сирени, що означатиме "відбій", або ж до відповідного повідомлення влади. Стежте за актуальною інформацією на офіційних теле- та радіоканалах міста.

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