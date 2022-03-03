Граждан призывают оставаться в укрытиях для безопасности. Об этом пишут украинские СМИ.

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Над Харьковом слышны самолеты и взрывы,

– сообщают журналисты.

Напомним, Путин 24 февраля отдал приказ пойти в полномасштабное наступление против Украины. Однако оккупанты были уничтожены, когда вступили в бой с ВСУ. Тогда безумный диктатор решил бомбить украинские города.

Больше всего страдает Харьков – уничтожено большое количество зданий, к сожалению, погибло много людей.

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