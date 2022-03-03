По ее словам, Путин до сих пор не ответил за Грозный и Грузию. "По Донбассу и Крыму вы решили не доводить до конца расследование", – сказала она.
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Если закрыть глаза на разрушение Киева, Харькова и десятков других городов Украины, следующими будут столицы стран ЕС.
Венедиктова попросила Запад:
- помочь нам привлечь к ответственности всех преступников;
- закрыть украинское небо для российских самолетов, несущих смерть;
- предоставить Украине членство в НАТО.
Пожалуйста, остановите российское вторжение,
– заявила генпрокурор.
Украина продолжает убеждать международных партнеров закрыть небо над нашей территорией. Соответствующая петиция всего за 2 дня набрала необходимый 1 миллион подписей. Люди во всем мире обратились с просьбой о закрытии неба в НАТО.
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