По ее словам, Путин до сих пор не ответил за Грозный и Грузию. "По Донбассу и Крыму вы решили не доводить до конца расследование", – сказала она.

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Если закрыть глаза на разрушение Киева, Харькова и десятков других городов Украины, следующими будут столицы стран ЕС.

Венедиктова попросила Запад:

помочь нам привлечь к ответственности всех преступников;

закрыть украинское небо для российских самолетов, несущих смерть;

предоставить Украине членство в НАТО.

Пожалуйста, остановите российское вторжение,

– заявила генпрокурор.

Украина продолжает убеждать международных партнеров закрыть небо над нашей территорией. Соответствующая петиция всего за 2 дня набрала необходимый 1 миллион подписей . Люди во всем мире обратились с просьбой о закрытии неба в НАТО.