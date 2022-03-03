Украина во время войны делает все возможное для снабжения гуманитарной помощью жителей населенных пунктов, страдающих от российских захватчиков. Однако оккупанты желают настоящей гуманитарной катастрофы.

Интересно Опасаясь военного положения или призыва часть россиян пытается бежать за границу

Россия не просто ведет войну против нашего народа с нарушением всех правил и норм международного права, она хочет создать гуманитарный кризис. Это делается, чтобы потом присылать фальшивые гумконвои, как это было в 2014 году в Донецке и Луганске,

– заявил Тимошенко.

Следует отметить, что в 2014 году страна-агрессор отправила сотни так называемых "гумконвоев", в которых вместо продуктов перевозили оружие для боевиков и даже российских военных.

Однако Тимошенко подчеркнул, что украинцы хорошо знают, что их не нужно "освобождать" и спасать. Победа обязательно будет за нами.

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