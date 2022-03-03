Поэтому некоторые люди в Москве уже начали искать варианты побега за границу – хотя бы туда, куда еще можно вылететь из РФ.

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Сам Кремль заявляет, что не планирует ввести военное положение после вторжения в Украину, которое Москва называет "спецоперацией".

Один россиянин, вернувшийся в Москву из Западной Европы, уверяет, что уже купил авиабилет в Стамбул, потому что жить в Москве уже невозможно.

Я не хочу воевать в этой войне. Мы слышали много слухов, и я не верю Кремлю, когда он говорит, что они ложные,

– говорит другой россиянин.

Россияне боятся санкций и ареста

Россия закрыла свое воздушное пространство для авиакомпаний из Европейского союза и многих других стран в ответ на санкции, введенные Западом. Из-за этого россияне не могут свободно путешествовать.

К тому же, западные санкции против Москвы уже привели к росту цен и начали вызывать митинги. Известно, что с начала вторжения 24 февраля на антивоенных протестах были задержаны около 7669 человек.

Добавим, что вторжение России в Украину началось в четверг, 24 февраля. Тогда украинские города были окружены российскими военными и подвергнуты бомбардировке. Сотни украинских мирных жителей были убиты, а Россия получила санкции.

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