Тому деякі люди в Москві вже почали шукати варіанти втечі за кордон – хоча б туди, куди ще можна вилетіти з РФ.

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Сам Кремль заявляє, що не планує запровадити воєнний стан після вторгнення в Україну, яке Москва називає "спецоперацією".

Один росіянин, який повернувся до Москви із Західної Європи, запевняє, що вже купив авіаквиток до Стамбула, бо жити в Москві вже неможливо.

Я не хочу воювати в цій війні. Ми чули багато чуток, і я не вірю Кремлю, коли він каже, що вони неправдиві,

– каже інший росіянин.

Росіяни бояться санкцій та арешту

Росія закрила свій повітряний простір для авіакомпаній з Європейського Союзу та багатьох інших країн у відповідь на санкції, введені Заходом. Через це росіяни не можуть вільно подорожувати.

До того ж, західні санкції проти Москви вже призвели до зростання цін і почаливикликати мітинги в країні. Відомо, що від початку вторгнення 24 лютого на антивоєнних протестах було затримано близько 7669 осіб.

Додамо, що вторгнення Росії в Україну розпочалося в четвер, 24 лютого. Тоді українські міста були оточені російськими військовими та піддані бомбардуванню. Сотні українських мирних жителів були вбиті, а Росія отримала санкції.

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