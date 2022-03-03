Одним із вмінь держави-агресорки є здатність у деталях вигадувати нібито злодіяння українців та української влади. Хоча часто агресор просто переповідає власні дії, приписуючи їх українцям. Докази брехні Росії забрали агенція POstmen та ЦПК.

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Фейки про "перемоги Росії"

Розпочинаючи проти України війну, Володимир Путін розраховував на бліцкриг – мовляв, країну здасться взяти за якщо не години, то добу-дві.

У Росії лунали й лунають заяви про успіхи її армії та численні "перемоги". Можливо, держава-агресорка вважає такими "перемогами" те, що від неї відвернувся весь цивілізований світ, або ж пишається повномасштабними санкціями, чи тим, що її літаки нікуди не літають, більшість банків відключили, а рубль знаходить все нове фінансове дно.

До "перемоги" там готувалися. Та так, що пропутінські ЗМІ навіть робили заготовки щодо цього "історичного моменту перемоги". А "РИА Новости" випадково опублікували одну із таких. З неї стає зрозуміло, що "підкорити" собі Україну російський лідер планував ще 26 лютого, тобто через 2 дні після вторгнення.

Насправді ж українська армія, територіальна оборона та просто мирне населення мужньо борються за кожен клаптик землі вже більш ніж тиждень. Росія не очікувала на таку відсіч. Як і на те, що квітів до ніг її бійців не кидатимуть, а у полон здаватися не поспішатимуть. Люди лягають під танки, закидують БТРи коктейлями Молотова. Всі об'єдналися, аби якнайшвидше прогнати загарбника з рідної землі.

Жителі Корюківки (Чернігівщина) зупиняють ворога: дивіться відео

Коктейлі Молотова від дітей: дивіться відео

Агресор не врахував, що Україна – це не Грузія, а Київ так легко не візьмеш, потрібно підвозити пальне. Мабуть, він не подумав і про те, що в Збройних сил на озброєнні є "Байрактари", які підривають заправні колони, а також небайдужі люди як і раді спрямувати ворога неправильним шляхом. Росіяни вже в такому відчаї, що якщо не благають у місцевих дати їм трохи пального, то просто крадуть його.

Продуктами Путін своїх бійців теж не забезпечив, що є іншим свідченням його сподівань на "швидку перемогу", які українці теж розгромили.

Українська армія була готова до нападу ворога. Аналітики Bellingcat заявляють, що Україна може швидко змінювати тактику і загалом демонструє ефективну роботу. Натомість росіяни працюють за розробленої заздалегідь схемою, яка не враховує реакції українців.

Брехня про сфальшовані відео

У російському інформаційному просторі також поширюють інформацію, що Україна буцімто підробляє відео масштабних обстрілів.

Пропаганда переконує росіян, що вибухи у Сирії та на окупованому Донбасі видають за ті, що в Києві, Харкові, Чернігові, Житомирі та інших містах і селах. Знову ж таки – росіяни намагаються звинуватити Україну в тому, що роблять насправді вони.

Бомбардування Харкова: дивіться відео

Поранені мирні жителі: дивіться відео

Крім того, у Москві часто заявляють, що Україна сама себе обстрілює. Однак є докази, які спростовують це:

міжнародна спільнота має супутники, спостерігає за всім та не об'єднувалася б проти Росії, якби вона говорила правду,

Міжнародний кримінальний суд вже розслідує злочини держави-агресорки та має необхідні докази,

по території України випустили вже більше ракет, ніж у країни було до війни,

якби Україна обстрілювала себе сама, це хтось би та й помітив, однак всі єднаються саме проти росіян,

ба більше – ракета яку росіяни випустили по Харкову, не перебуває на озброєнні ЗСУ.



Така ракета є на озброєнні Росії, а не України Колаж ЦПД

Зверніть увагу! Документ, де зібрані головні фейки провладних російських ЗМІ, а також відповіді-спростування з фото- та відеодоказами до них можна переглянути за посиланням.

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