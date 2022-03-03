Найвідданіші посіпаки кремлівського диктатора ревно стверджують, що в Україні йде не війна, а нібито "спецоперація з демілітаризації та денацифікації". Якраз останнє має на увазі те, що буцімто в нашій державі при владі нацисти. Однак це далеко не так і цьому є докази, які зібрала агенція POstmen та ЦПК.

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Найперша причина, чому всі звинувачення кремлівських пропагандистів це просто вигадка і маячня – це хоча б те, що наш чинний президент Володимир Зеленський за національністю є євреєм, а до виборів у 2019 році був російськомовним.

На перші переговори з країною-агресоркою на білоруському кордоні поїхали українці, грузин, єврей і кримський татарин. У протистоянні з Росією нашу країну підтримує Ізраїль – держава, яка б точно не підтримувала нацизм, адже саме ця злочинна ідеологія стала причиною Голокосту під час Другої світової війни. Крім того, українські євреї стають на захист держави.

В Україні існує велика кількість різних партій та ідеологій, однак серед них ультраправі не користуються великою підтримкою серед населення. Та таке політичне різноманіття лише є доказом того, що в Україні процвітає демократія.

Також варто зазначити, що російські загарбники цинічно обстріляли Бабин Яр – меморіал, де під час Другої світової війни розстріляли тисячі євреїв. По меморіалу 1 березня випустили 3 ракети, через що загинули 4 людини.

Зміна влади нібито допоможе

Сам диктатор Путін стверджує, що нібито вся проблема України це міфічні "бандерівці та неонацисти", які вже, здається, сняться йому. Однак на опір загарбникам вийшли усі люди в містах та селах, незалежно від своїх переконань.

Відставка або смерть Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського не змінить дух боротьби українців. Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що вдалося впіймати групу чеченців, які мали вбити нашого президента. Таким чином кремль намагається підірвати бойовий дух українців, знищивши головнокомандувача, довкола якого об'єдналася країна.

Однак дух боротьби українців не зламати. Навіть, якби російським загарбникам вдалося б зашкодити президенту, на його місце став би виконувач обов'язків і боротьба б продовжилася.

Крім того, як показує історія, навіть якби загарбникам вдалося окупувати нашу країну, то все одно потрібно пам'ятати, що захопити владу легше, ніж втримати. Опір українців у такому випадку б не припинився.

Опір українців загарбникам: дивіться відео

Документ, де зібрані головні фейки провладних російських ЗМІ, а також відповіді-спростування з фото- та відеодоказами до них можна переглянути за посиланням. Поширюйте!

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