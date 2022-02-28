Вороги були такі впевненні у власній перемозі, що не прибрали матеріал про неї. На сайті вийшла стаття про "закінчення операції" російських військ в Україні.

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У матеріалі наводили абсурдні кремлівські тези про повернення Києва у "лоно російського світу", внутрішньоукраїнську кризу тощо. Мовляв, агресор Володимир Путін вирішив не передавати своїм наступникам "вирішення українського питання".

Також журналісти, підспівуючи своєму президенту, навели викривлені факти з історії, з якими не погодився б ніхто, крім самих росіян. Вони ж бо самі собі вигадують історію. Така стаття пробула на сайті близько 30 хвилин, а згодом її видалили. Однак текст встиг зберегтися в архіві, тому його досі можна прочитати.

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