Враги были так уверены в собственной победе, что не убрали материал о ней. На сайте вышла статья об "окончании операции" российских войск в Украине.

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В материале приводили абсурдные кремлевские тезисы о возвращении Киева в "лоно Русского мира", внутренне украинский кризис и тому подобное. Мол, агрессор Владимир Путин решил не передавать свои преемникам "решение украинского вопроса".

Также журналисты, подпевая своему президенту, привели искаженные факты из истории, с которыми не согласился бы никто, кроме самих россиян. Они же сами себе выдумывают историю. Такая статья пробыла на сайте около 30 минут, а впоследствии ее удалили. Однако текст успел сохраниться в архиве, поэтому его до сих пор можно прочитать.

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