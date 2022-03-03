Одним из умений государства-агрессора является способность в деталях придумывать якобы злодеяния украинцев и украинской власти. Хотя часто агрессор просто пересказывает свои действия, приписывая их украинцам. Доказательства лжи России собрало агентство POstmen и ЦПК.

Читайте также Почему в Украине у власти не нацисты: развенчиваем самые популярные российские фейки

Фейки о "победах России"

Начиная против Украины войну, Владимир Путин рассчитывал на блицкриг – мол, страну получится взять если не за часы, то сутки-две.

В России звучали и звучат заявления об успехах ее армии и многочисленных "победах". Возможно, государство-агрессор считает такими "победами" то, что от него отвернулся весь цивилизованный мир, или гордится полномасштабными санкциями, или тем, что его самолеты никуда не летают, большинство банков отключили, а рубль находит все новое финансовое дно.

К "победе" там готовились. Да так, что пропутинские СМИ даже делали заготовки по этому "историческому моменту победы". А РИА Новости случайно опубликовали одну из таких. Из нее становится понятно, что "покорить" себе Украину российский лидер планировал еще 26 февраля, то есть через 2 дня после вторжения.

На самом же деле украинская армия, териториальная оборона и просто мирное население мужественно борются за каждый клочок земли уже больше недели. Россия не ожидала такого отпора. Как и того, что цветы к ногам ее бойцов не будут бросать, а в плен сдаваться не будут спешить. Люди ложатся под танки, забрасывают БТРы коктейлями Молотова. Все объединились, чтобы как можно быстрее прогнать захватчика с родной земли.

Жители Корюковки (Черниговщина) останавливают врага: смотрите видео

Коктейли Молотова от детей: смотрите видео

Агрессор не учел, что Украина – это не Грузия, а Киев так легко не возьмешь, нужно подвозить горючее. Видимо, он не подумал и о том, что у Вооруженных сил на вооружении есть "Байрактары", которые подрывают заправочные колонны, а также небезразличные люди по-прежнему рады направить врага неправильным путем. Россияне уже в таком отчаянии, что если не умоляют у местных дать им немного горючего, то просто воруют его.

Продуктами Путин своих бойцов тоже не обеспечил, что является иным свидетельством его надежд на "скорую победу", которые украинцы тоже разгромили.

Украинская армия была готова к нападению противника. Аналитики Bellingcat заявляют, что Украина может быстро менять тактику и демонстрирует эффективную работу. В то же время россияне работают по разработанной заранее схеме, не учитывающей реакции украинцев.

Ложь о сфальсифицированных видео

В российском информационном пространстве также распространяют информацию, что Украина подделывает видео масштабных обстрелов.

Пропаганда убеждает россиян, что взрывы в Сирии и оккупированном Донбассе выдают за то, что в Киеве, Харькове, Чернигове, Житомире и других городах и селах. Опять же, россияне пытаются обвинить Украину в том, что делают на самом деле они.

Бомбардировка Харькова: смотрите видео

Ранены мирные жители: смотрите видео

Кроме того, в Москве часто заявляют, что Украина сама себя обстреливает. Однако есть доказательства, опровергающие это:

международное сообщество имеет спутники, наблюдает за всем и не объединялось бы против России, если бы она говорила правду,

Международный уголовный суд уже расследует преступления государства-агрессора и имеет необходимые доказательства,

по территории Украины выпустили уже больше ракет, чем у страны было до войны,

если бы Украина обстреливала себя сама, это кто-то бы и заметил, однако все объединяются именно против россиян,

более того – ракета, которую россияне выпустили по Харькову, не находится на вооружении ВСУ.

Такая ракета есть на вооружении России, а не Украины / Коллаж ЦПД

Обратите внимание! Документ, где собраны главные фейки провластных российских СМИ, а также ответы опровержения с фото- и видеодоказательствами к ним можно просмотреть по ссылке.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!