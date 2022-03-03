За її словами, Путін досі не відповів за Грозний і Грузію. "Щодо Донбасу та Криму ви вирішили не доводити до кінця розслідування", – сказала вона.

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Якщо закрити очі на руйнування Києва, Харкова та десятків інших міст України, то наступними будуть столиці країн ЄС.

Венедіктова попросила Заходу:

допомогти нам притягнути до відповідальності всіх злочинців;

закрити українське небо для російських літаків, які несуть смерть;

надати Україні членство в НАТО.

Будь ласка, зупиніть російське вторгнення,

– заявила генпрокурор.

Зазначимо, що Україна продовжує переконувати міжнародних партнерів закрити небо над нашою територією. Відповідна петиція всього за 2 дні набрала необхідний 1 мільйон підписів. Люди у всьому світі звернулися з проханням про закриття неба до НАТО.

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