За її словами, Путін досі не відповів за Грозний і Грузію. "Щодо Донбасу та Криму ви вирішили не доводити до кінця розслідування", – сказала вона.
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Якщо закрити очі на руйнування Києва, Харкова та десятків інших міст України, то наступними будуть столиці країн ЄС.
Венедіктова попросила Заходу:
- допомогти нам притягнути до відповідальності всіх злочинців;
- закрити українське небо для російських літаків, які несуть смерть;
- надати Україні членство в НАТО.
Будь ласка, зупиніть російське вторгнення,
– заявила генпрокурор.
Зазначимо, що Україна продовжує переконувати міжнародних партнерів закрити небо над нашою територією. Відповідна петиція всього за 2 дні набрала необхідний 1 мільйон підписів. Люди у всьому світі звернулися з проханням про закриття неба до НАТО.
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