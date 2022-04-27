В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что штаб сил обороны Харькова этой информации не подтверждает.

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Призываю харьковчан доверять только проверенным источникам информации. Полеты вражеской авиации и БПЛА над Харьковом не были зафиксированы,

– добавил глава области.

Жилые районы Харькова под артиллерийским и минометным огнем

Синегубов рассказал, что россияне продолжают наносить артиллерийские и минометные удары по жилым районам Харькова и области.

Ночью враг несколько раз попал в жилые дома Киевского района, в том числе в 9-этажку, а также в течение суток под обстрелы попали здания Салтовки, Северной Салтовки и Алексеевки.

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