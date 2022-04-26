Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, среди пострадавших нет детей.

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"Два человека в тяжелом состоянии. Бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме. Просим жителей быть крайне осторожными, по возможности – не покидать укрытий!" – написал Синегубов.

Разрушили Салтовку

Синегубов 25 апреля рассказал, что оккупанты продолжают разрушать Салтовку в Харькове. Они попали в 12-этажный жилой дом. Там произошел масштабный пожар.

Район Салтовки остается самым опасным и разрушенным. Там почти не осталось уцелевших улиц.

Заметьте – как выглядит Салтовка: смотрите видео