После 1 ночи 10 сентября стало известно, что "Шахеды" долетели в Киевскую область и столицу. Работу ПВО слышали как в регионе, так и в Киеве. Позже стало известно о падении отломков сразу в пятерых районах города. Рассказываем, какая ситуация.
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В Киеве упали обломки дронов
В 01:50 мэр Виталий Кличко сообщил о падении обломков в трех районах столицы: Святошинском, Шевченковском и Подольском. Он отметил, что на места отправились все соответствующие службы.
Уже в 02:00 Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе на проезжей части горят обломки. Туда также отправились экстренные службы. Что касается Подольского района, то там обломки упали на открытую местность. Работают пожарно-спасательные службы. В настоящее время нет информации о поврежденных зданиях и пострадавших.
Через 5 минут городской голова отметил, что в Подольском районе есть один пострадавший. У него острая реакция на стресс. На месте ему уже оказывают помощь медики.
В КГВА уточнили, что в Святошинском районе обломки рухнули в районе парка Совки. Известно о возгорании. На месте уже работают расчеты ГСЧС. Также в администрации выложили фото последствий падения обломков "Шахедов".
Последствия падения обломков "Шахедов" на проезжую часть / Фото КГВА
Последствия падения обломков "Шахедов" на проезжую часть / Фото КГВА
В Шевченковском районе обломки попали в квартиру многоэтажного дома. Хозяева самостоятельно потушили огонь. Предварительно без жертв,
– Сергей Попко, начальник КГВА.
По состоянию на 2:20 воздушная тревога в Киеве и Киевской области сохраняется. Оставайтесь в укрытиях, пока не будет сигнала об отбое.
В 02:23 КГВА отметили, что в Дарницком районе обломки упали на нежилое помещение. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Что касается характера разрушений, то он уточняется.