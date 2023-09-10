Після 1 ночі 10 вересня стало відомо, що "Шахеди" долетіли до Київської області та столиці. Роботу ППО чули як у регіоні, так і в самому Києві. Згодом стало відомо про падіння уламків відразу у п'ятьох районах міста. Розповідаємо, яка ситуація.

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У Києві упали уламки дронів

О 01:50 міський голова Віталій Кличко повідомив про падіння уламків у трьох районах столиці: Святошинському, Шевченківському та Подільському. Він зазначив, що на місця вирушили всі відповідні служби.

Уже о 02:00 Віталій Кличко повідомив, що у Солом'янському районі на проїжджій частині горять уламки. Туди також вирушили екстрені служби. Що стосується Подільського району, то там уламки впали на відкриту місцевість. Працюють пожежно-рятувальні служби. На цей момент нема інформації про пошкоджені будівлі та постраждалих.

Через 5 хвилин міський голова зазначив, що у Подільському районі є один постраждалий. У нього гостра реакція на стрес. На місці йому вже надають допомогу медики.

У КМВА уточнили, що у Святошинському районі уламки впали у районі парку Совки. Відомо про загоряння. На місці вже працюють розрахунки ДСНС. Також в адміністрації виклали фото наслідків падіння уламків "Шахедів".



Наслідки падіння уламків "Шахедів" на проїжджу частину / Фото КМВА ​



Наслідки падіння уламків "Шахедів" на проїжджу частину / Фото КМВА

В Шевченківському районі уламки влучили у квартиру багатоповерхового будинку. Господарі самотужки загасили вогонь. Попередньо без жертв,

– Сергій Попко, начальник КМВА.

Станом на 02:20 повітряна тривога у Києві та на Київщині зберігається. Залишайтеся в укриттях доти, поки не буде сигналу про відбій.

О 02:23 КМВА зазначили, що у Дарницькому районі уламки впали на нежитлове приміщення. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих. Що стосується характеру руйнувань, то він уточнюється.