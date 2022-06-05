Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук. Наши бойцы в очередной раз продемонстрировали не какой-нибудь профессионализм.

Важно ВСУ успешно сдерживают российские атаки в Луганской области, в частности в Северодонецке, – ISW

Несмотря на ночь, украинские защитники с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов метко попали во вражеские ракеты.

Это уже не первый раз, когда личный состав ВМС ВС Украины благодаря обученности и уверенности действий нарушает планы оккупантов,

– сказал Братчук.

По его словам, только 4 июня личный состав ВМС ВСУ уничтожил 4 крылатые ракеты оккупантов, выпущенных по мирным городам Украины.

Результаты охоты на врага на Юге

Попытки врага закрепиться на Юге только увеличивают потери России в войне против нашего государства. Так, в течение 4 июня, наши защитники и защитницы ликвидировали 10 российских захватчиков в регионе, а также нанесли российским оккупантам значительные потери в военной технике.

По состоянию на 17:00 4 июня враг пытался осуществлять воздушную разведку в регионе с помощью беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" и еще одного более "скромного" квадрокоптера. Оба вражеских БПЛА защитникам и защитницам на Юге удалось успешно уничтожить вместе с полученными ими разведданными.

Кроме того, в ночь на 4 июня, ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных Сил Украины во время выполнения огневых задач на Юге нашего государства ликвидировали:

10 русских оккупантов;

1 вражескую самоходную гаубицу типа "Мста-С";

1 модернизированный БТР-82А захватчик.

Общая ситуация на Юге

Российские кафиры продолжают обстреливать Николаевскую и Херсонскую области. По позициям наших защитников и защитниц в регионе и по гражданскому населению враг наносит удары по тяжелой ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня.

К слову, Черноморский флот россиян в акватории разместил 4 корабля и 1 подлодку, оснащенные 36 крылатыми ракетами и 5 больших десантных кораблей. В ОК "Юг подчеркнули, что угрозы ракетных ударов с моря и высадка десанта из моря остаются актуальными.

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